Muğla'da tekne kazasında ölen kişinin cenazesi toprağa verildi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde kayalıklara çarpan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden 66 yaşındaki İhsan Öztürk'ün cenaze töreni düzenlendi. Yakınları ve tanıdıkları tarafından defnedilen Öztürk için Kurşunlu Camisi'nde namaz kılındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında kayalıklara çarpan teknenin batması sonucu hayatını kaybeden İhsan Öztürk'ün (66) cenazesi toprağa verildi.

Öztürk'ün cenazesi, yakınları tarafından Muğla Adli Tıp Kurumu'ndan alınarak Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'ne getirildi.

Burada öğle vakti kılınan namazın ardından Öztürk'ün cenazesi, Şehir Yeni Mezarlığı'na defnedildi.

Cenaze törenine, kazadan yaralı olarak kurtulan ve tedavilerinin ardından taburcu edilen Abdullah Öztürk, Emre Öztürk ile Ayşegül Öztürk, yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Öte yandan, kazada yaralanan Yeliz İ'nin tedavisinin Ortaca Devlet Hastanesi'nde devam ettiği öğrenildi.

Olay

Çamlı Mahallesi açıkları Gökova Körfezi'nde, 18 Ocak'ta 5 kişinin bulunduğu tekne kayalıklara çarpıp batmış, Ziraatçılar Koyu'na yüzerek çıkan bir kişinin ihbarı üzerine bölgeye ekipler sevk edilmişti. Ekipler, kayalıklardan 1 kişiyi, denizden 3 kişiyi kurtarırken, İhsan Öztürk'ün cansız bedenini denizden çıkarmıştı.

Kaynak: AA / Osman Akça - Güncel
