Marmaris'teki orman yangını alanında soğutma çalışmaları yapılıyor
AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
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Zarar gören ağaçlar Yanan alanlar Yangın söndürme helikopterlerinin soğutma çalışması MUĞLA - Marmaris'teki orman yangını alanında soğutma çalışmaları yapılıyor.
Zarar gören ağaçlar
Yanan alanlar
Yangın söndürme helikopterlerinin soğutma çalışması MUĞLA - Marmaris'teki orman yangını alanında soğutma çalışmaları yapılıyor.
Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın— Haberler (@Haberler) June 22, 2022
AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel