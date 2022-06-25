Marmaris'teki orman yangını alanında soğutma çalışmaları yapılıyor Zarar gören ağaçlar Yanan alanlar Yangın söndürme helikopterlerinin soğutma çalışması MUĞLA - Marmaris'teki orman yangını alanında soğutma çalışmaları yapılıyor. Zarar gören ağaçlar Yanan alanlar Yangın söndürme helikopterlerinin soğutma çalışması MUĞLA - Marmaris'teki orman yangını alanında soğutma çalışmaları yapılıyor. Sizce orman yangınlarına karşı tedbirler yeterli mi? #Marmaris | #Yangın — Haberler (@Haberler) June 22, 2022 AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel Marmaris Güncel Haberler

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