Marmaris'teki orman yangını alanında soğutma çalışmaları yapılıyor - Haberler

HABER

SON DAKİKA

GÜNCEL

EKONOMİ

MAGAZİN

SPOR

DÜNYA

TURİZM

TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Marmaris'teki orman yangını alanında soğutma çalışmaları yapılıyor

AA - Orhan Fatih Doğan - Güncel
 - Güncelleme:

Zarar gören ağaçlar Yanan alanlar Yangın söndürme helikopterlerinin soğutma çalışması MUĞLA - Marmaris'teki orman yangını alanında soğutma çalışmaları yapılıyor.

Zarar gören ağaçlar

Yanan alanlar

Yangın söndürme helikopterlerinin soğutma çalışması MUĞLA - Marmaris'teki orman yangını alanında soğutma çalışmaları yapılıyor.

AA / Orhan Fatih Doğan - Güncel

Marmaris Güncel Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Haberler.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.
title