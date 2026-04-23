Haberler

Marmaris'te kırılan vinç taşıma kolunun altında kalan işçi öldü

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizdeki bir teknenin motorunun yüklenmesi sırasında vinç bomunun kırılması sonucu 21 yaşındaki işçi Tarık Yasin Şahin hayatını kaybetti. Olayla ilgili vinç operatörü ve firma sahibi gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde denizdeki bir teknenin motorunun yüklendiği sırada kırılan vinç bomunun (taşıma kolu) altında kalan işçi hayatını kaybetti.

Uzunyalı Mahallesi'nde denizde bulunan bir teknenin motorunun vinç yardımıyla tekneye yüklendiği sırada vincin bomu kırıldı.

Bu sırada teknede halatları çıkartmak için bulunan işçi Tarık Yasin Şahin (21) kırılan bomun altında kaldı.

İhbar üzerine bölgeye sağlık, polis ve sahil güvenlik ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, Şahin'in kaza yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.

Vinç operatörü B.D. ile firma sahibi N.A. gözaltına alındı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

