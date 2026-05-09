Marmaris'te uyuşturucu operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde gerçekleştirilen narkotik operasyonunda uyuşturucu ticareti iddiasıyla 4 şüpheli tutuklandı. Araçlarda yapılan aramalarda 1 kilo 417 gram esrar ve başka uyuşturucu maddeler ele geçirildi.
Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma yürüttü.
Bu kapsamda belirlenen şüphelilerin araçlarında narkotik köpeği ile yapılan aramada 1 kilo 417 gram esrar ve bir miktar uyuşturucu madde ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen