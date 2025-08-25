Marmaris'te Temizlik Ateşi Yakan Kişiye Cezai İşlem

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde ormana yakın evinin önünde temizlik ateşi yakan kişiye, Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından cezai işlem uygulandı.

Beldibi Mahallesi'nde bir kişinin evinin önünde temizlik için yaktığı ateş, ormana yakın alanda tehlikeye yol açtı. Devriye görevi yapan Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri tarafından fark edilen ateş, hızlı müdahale ile söndürüldü. Ateş yakan vatandaşa, cezai işlem uygulandı. Diğer yandan Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri, yangına hassas dönemde bulunulduğunu hatırlatarak, özellikle rüzgarlı havalarda dışarıda ve ormana yakın bölgelerde ateş yakılmaması gerektiğini vurguladı. Yetkililer, "Ufacık bir kıvılcım büyük felaketlere yol açabilir" diyerek vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.