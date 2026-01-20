Haberler

Batan fiber teknede yaralanan kardeşler, babalarını son yolculuğuna uğurladı
Marmaris ilçesi açıklarında batan fiber teknede hayatını kaybeden 66 yaşındaki İksan Öztürk, cenazesiyle son yolculuğuna uğurlandı. Olayda yaralanan iki kardeşin cenazeye katılırken güçlük çektiği gözlemlendi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesi açıklarında fiber teknenin batması sonucu hayatını kaybeden İksan Öztürk (66), son yolculuğuna uğurlandı. Aynı olayda yaralanan ve hastanedeki tedavilerinin ardından taburcu edilen Abdullah ve Emre Öztürk kardeşler, cenazede ayakta durmakta güçlük çekti.

Olay, önceki gün saat 17.00 sıralarında Marmaris ilçesindeki Ziraatçılar Koyu açıklarında meydana geldi. İçinde 5 kişinin bulunduğu fiber teknenin battığı ihbarı üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri sevk edildi. İksan Öztürk'ün cansız bedenine ulaşılırken, Abdullah Öztürk ve Emre Öztürk ile onun eşi Ayşegül Öztürk ve Yeliz İşler yaralı olarak kurtarıldı. Yaralılar, ambulanslarla Marmaris Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aynı aileden 5 kişinin, 5 metrelik fiber tekneyle balık avlamak için denize açıldıkları belirlendi.

AYAKTA DURMAKTA GÜÇLÜK ÇEKTİLER

İksan Öztürk'ün cenazesi, Muğla Adli Tıp Kurumu'nda yapılan otopsinin ardından bugün yakınları tarafından alınarak Menteşe ilçesindeki Kurşunlu Camisi'ne getirildi. Cenazeye tedavilerinin ardından taburcu edilen Abdullah Öztürk, Emre Öztürk ve Ayşegül Öztürk ile yakınları katıldı. Abdullah ve Emre Öztürk kardeşlerin ayakta durmakta güçlük çektiği görüldü. Öztürk'ün cenazesi, öğle vakti kılınan namazın ardından Yeni Mezarlık'ta toprağa verildi.

