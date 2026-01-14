Haberler

Muğla'da 5 Katlı Apart Otel Çöktü

Muğla'da 5 Katlı Apart Otel Çöktü
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tadilatta olan 5 katlı bir apart otel çöktü. Olay sırasında otelde kimsenin bulunmadığı bildirildi. Ekipler olay yerine sevk edildi ve başka bir apart tedbir amacıyla tahliye edildi.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, tadilattaki 5 katlı bir apart otel çöktü. Olay sırasında apartta kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Armutalan Mahallesi'nde tadilatta olan 5 katlı bir apart otel, saat 13.30 sıralarında çöktü. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis, emniyet, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çökme anında otelde kimsenin bulunmadığı bildirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında, yıkılan apartın arka kısmında bulunan bir diğer apart, tedbir amacıyla tahliye edildi. Apartmanda inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
Kadın hakimi bacağından vuran savcı Muhammed Çağatay Kılıçaslan tutuklandı

Kadın hakimi odasında vuran savcı için karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
Kadın hakimi vuran savcıya tutuklama talebi! Odada yaşananlar sevk yazısında ortaya çıktı

Kadın hakimi vuran savcının odada yaptıkları korkunç
Mourinho'nun evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Otelde sevgilisiyle...

Evliliğini bitirecek yasak aşk detayı: Bu otelde ayda 3 kere...
Kerem Demirbay'ın Eyüpspor macerası sona erdi

Eyüpspor macerası sona erdi
Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç

Ziraat Türkiye Kupası'nda 8 gollü çılgın maç
ABD'ye ait MQ-4C Triton İHA, İran kıyılarında görüntülendi

Tehditlerin ardından düğmeye bastılar! Radara saniye saniye yansıdı
Çin'den Trump'ın İran tehdidine jet yanıt

Trump gece yarısı tehdit savurdu, Pekin yönetiminden yanıt gecikmedi