Muğla'da 5 Katlı Apart Otel Çöktü

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, tadilattaki 5 katlı bir apart otel çöktü. Olay sırasında apartta kimsenin bulunmadığı belirtildi.

Armutalan Mahallesi'nde tadilatta olan 5 katlı bir apart otel, saat 13.30 sıralarında çöktü. İhbar üzerine, olay yerine itfaiye, polis, emniyet, AFAD ve zabıta ekipleri sevk edildi. Çökme anında otelde kimsenin bulunmadığı bildirildi. Güvenlik önlemleri kapsamında, yıkılan apartın arka kısmında bulunan bir diğer apart, tedbir amacıyla tahliye edildi. Apartmanda inceleme başlatıldı.