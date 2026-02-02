Haberler

Marmaris açıklarında sürüklenen katamarandaki 2 kişi kurtarıldı

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen 24 metrelik bir yelkenli katamaran, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından güvenli bir şekilde karaya getirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen yelkenli katamarandaki 2 kişi güvenli şekilde karaya getirildi.

Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Hisarönü Körfezi'nde 24 metrelik bir katamaranın makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.

İçerisinde 2 kişi bulunan katamaran, KIYEM-2 botunca yedeklenerek Orhaniye Mahallesi'ndeki marinaya bağlandı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
Haberler.com
500

