Marmaris açıklarında sürüklenen katamarandaki 2 kişi kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında sürüklenen 24 metrelik bir yelkenli katamaran, Kıyı Emniyeti ekipleri tarafından güvenli bir şekilde karaya getirildi.
Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekipleri, Hisarönü Körfezi'nde 24 metrelik bir katamaranın makine arızası nedeniyle sürüklendiği ihbarı üzerine bölgeye hareket etti.
İçerisinde 2 kişi bulunan katamaran, KIYEM-2 botunca yedeklenerek Orhaniye Mahallesi'ndeki marinaya bağlandı.
Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel