Muğla'da çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde meydana gelen silahlı kavgada alacak meselesi nedeniyle çıkan tartışma sonucunda 2 kişi yaralandı. Olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan silahlı kavgada 2 kişi yaralandı.

Çıldır Mahallesi İsmet Kamil Öner Caddesi'nde bir iş merkezinde alacak meselesi nedeniyle yaşanan tartışma, silahlı kavgaya dönüştü.

İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekibi sevk edildi.

Kavgada yaralanan M.G. ile Y.T. sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri kavgaya karışan M.Y'yi olay yerinde gözaltına alırken kaçan M.Ö'nün yakalanması için çalışma yürütüyor.

