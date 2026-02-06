Haberler

Otomobiliyle dereden geçerken sele kapılıp ölen kişiyi arkadaşı uyarmış

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde başlayan şiddetli yağış, heyelan ve sel felaketine yol açtı. Mahalle muhtarı Mehmet Yücel, bir aracın sele kapıldığını ve bir can kaybı yaşandığını açıkladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Osmaniye Mahallesi'nin muhtarı Mehmet Yücel, DHA'ya yaptığı açıklamada, "Dün akşam saat 18.30 gibi yağmur başladı. Saat 22.00'ye doğru ise şiddetini çok kötü artırdı ve heyelan ile sele sebep oldu. O sırada ben de köyün içindeydim, geziyordum. Bu esnada araçlarımızdan biri sele kapıldı. Maalesef bir de can kaybımız var. Duyduğumuza göre iki arkadaş misafirlikten çıkıyor. 'Buraya girmeyelim, buradan araba geçmez' denmesine rağmen, sürücü 'Ben geçerim' diyerek tek başına sele giriyor. Şu anda konuşulanlar ve bizim duyduklarımız bu yönde" dedi.

Haber: Cavit AKGÜN - Kamera Yaren ÖZDEMİR / MARMARİS (Muğla),

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
