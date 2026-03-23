Marmaris'e bayramda yaklaşık 44 bin araç giriş yaptı

Marmaris'te Ramazan Bayramı tatili süresince 43 bin 880 aracın giriş yaptığı, emniyet ekiplerinin trafik güvenliğini sağlamak amacıyla 2 bin 204 araca denetim yaptığı ve 1254 araca ceza uygulandığı bildirildi.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, bayram tatili dolayısıyla artan trafik yoğunluğu karşısında vatandaşların huzur ve güvenliğini sağlamak amacıyla denetimlerini aralıksız sürdürdü.

Kent Güvenlik Yönetim Sistemi (KGYS) ile sabit noktalar ve seyir halindeki ekiplerce gerçekleştirilen uygulamalarda, toplam 2 bin 204 araç sorgulandı.

Denetimler kapsamında, trafik kurallarını ihlal ettiği belirlenen 1254 araç ve sürücüsüne toplam 5 milyon 69 bin 806 lira idari para cezası uygulandı.

Kask ihlali en üst sırada

Cezai işlemlerin dökümünde, kask takmadığı tespit edilen 764 ve emniyet kemeri kullanmayan 98 sürücü ilk sıralarda yer aldı. Diğer trafik kurallarını ihlal eden 268 sürücüye de ilgili maddelerden cezai işlem yapıldı.

Denetimler sırasında eksikleri bulunan 16 araç ise trafikten menedilerek otoparka çekildi.

Emniyet yetkilileri, bayram süresince ilçeye giriş yapan 43 bin 880 aracın güvenli trafik ortamında seyretmesi için denetimlerin aralıksız gerçekleştiğini kaydetti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
Erol Köse'nin evinde not bulundu: ALS hastalığımdan dolayı mecburdum

Ölmeden önce bırakmış! İşte Erol Köse'nin evinden çıkan not
N'Golo Kante yine kendine hayran bıraktı

Gözler İran'daydı! Trump'ın 'Görüşme yaptık' sözlerine ilk yanıt

Erol Köse, ölümünden 20 dakika önce yardımcısını evden göndermiş

İBB davasında sekizinci gün! Bu kez soruları İmamoğlu sordu, Ağaç A.Ş. Genel Müdürü Sukas yanıtladı

N'Golo Kante yine kendine hayran bıraktı

ABD'nin eski terörle mücadele merkezi direktöründen dikkat çeken İsrail değerlendirmesi

Belediye ile 999 yıllık anlaşma imzaladılar! 3025 yılına kadar onların

