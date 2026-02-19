Marmaris Belediyesi, ramazan boyunca sıcak yemek dağıtacak

Marmaris Belediyesince, ramazan ayında ikram aracıyla her gün 3 çeşit yemek dağıtımı yapılacak.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında vatandaşlar için her gün 3 çeşit sıcak yemek dağıtılacak.

Ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ruhunu yaşatmak amacıyla belediye ekiplerince, Çıldır Mahallesi 166 Sokak'ta ikram aracından 17.00-18.00 saatleri arasında yemek dağıtımı için hazırlıklar tamamlandı.

İftarlık yemeklerden almak isteyen vatandaşların, yemek kaplarıyla gelmeleri, hayırseverlerin de iftar yemeklerine katkı sunabileceği bildirildi.