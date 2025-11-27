Marmaris'te Orman Yangınlarına Karşı Temizlik Çalışmaları Başlatıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, orman yangınlarını önlemek için yol kenarları öğütme aparatıyla temizleniyor. Çalışmalar, yangın riski azaltmak amacıyla bitki örtüsünün arındırılması üzerine odaklanıyor.
Yol kenarlarında yangına neden olabilecek unsurların temizlenmesi için çalışma başlatıldı. İş makinesine takılan öğütme aparatıyla yol kenarları bitki örtüsünden arındırılarak yangın riski azaltılıyor.
Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü envanterine dahil edilen öğütme aparatıyla yıl boyunca ihtiyaç duyulan bütün mahallelerde temizlik çalışmaların devam edeceği bildirildi.
