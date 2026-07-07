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Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü

Marmaris'te ormanlık alanda çıkan yangın söndürüldü
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın, ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle söndürüldü. Yaklaşık 300 metrekare alan zarar gördü, soğutma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde orman alanında çıkan yangın, ekiplerin müdahalesiyle söndürüldü.

Çamlı Mahallesi'nde ormanlık alanda alevlerin yükseldiğini görenler, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı hava ve kara araçları sevk edildi.

Ekiplerin müdahalesi sonucu kontrol altına alınan yangın söndürüldü.

Yaklaşık 300 metrekare alanın zarar gördüğü bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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