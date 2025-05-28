Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Marmaris'in Yeşilbelde Mahallesi'nde çıkan orman yangınına 13 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 2 iş makinası ile müdahale edildi. Yangın, yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı, soğutma çalışmaları devam ediyor.
Marmaris ilçesine bağlı Yeşilbelde Mahallesi Altınsivrikuyu mevkiinde saat 16.30 sıralarında çıkan orman yangınına 13 helikopter, 2 uçak, 20 arazöz ve 2 iş makinası müdahale etti. Yangın, ekiplerin müdahalesi sonucu yaklaşık 1 saatte kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Yangının çıkış nedeniyle ilgili inceleme başlatıldı.
Yaren ÖZDEMİR/MARMARİS (Muğla),
Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel