Marmaris'te Orman Yangını Kontrol Altına Alındı

(MUĞLA) - Muğla'nın Marmaris ilçesi Yeşilbelde Mahallesi'nde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı. Alanda soğutma çalışmaları devam ediyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Yeşilbelde Mahallesi'nde, saat 16.12'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı.

Çıkış nedeni henüz belirlenemeyen yangına, karadan ve havadan yapılan müdahalelerin ardından alevler kontrol altına alındı.

Bölgede soğutma çalışmaları devam ediyor.

Yangında, yaklaşık 2 hektar ormanlık alanın zarar gördüğü ifade edildi.