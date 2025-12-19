Marmaris'te müzik yayını ve gürültü konulu toplantı düzenlendi

Muğla'nın Marmaris ilçesinde müzik yayını ve gürültüye ilişkin değerlendirme toplantısı yapıldı.

Marmaris Kaymakamlığı Toplantı Salonu'nda Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği İl Müdür Yardımcısı Adem Konuk ile ilgili kurum amirleri katıldı.

Toplantıda, 2026 yılı yaz sezonu öncesinde ilçede yürütülen müzik yayını faaliyetleri ile gürültüye ilişkin hususlar ele alındı. Çevre, şehircilik ve gürültü mevzuatı kapsamında değerlendirmelerin yapıldığı toplantıda, yaz sezonunda yaşanabilecek olası sorunlara karşı alınabilecek önlemler görüşüldü.

Toplantıda, vatandaşların huzur ve yaşam kalitesinin korunması ile işletmelerin faaliyetlerini mevzuat çerçevesinde sürdürebilmesi amacıyla kurumlar arası iş birliği ve koordinasyonun önemine vurgu yapıldı.