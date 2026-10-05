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Marmaris'te mont ve pantolon çalan yabancı uyruklu şüpheli serbest bırakıldı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde iş yerinin önündeki stanttan mont ve pantolon çalan yabancı uyruklu şüpheli, güvenlik kamerasınca görüntülendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından zararı karşılanan esnafın şikayetini geri çekmesi üzerine şüpheli serbest bırakıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yabancı uyruklu bir şüphelinin, iş yerinin önündeki stanttan mont ve pantolon çalması güvenlik kamerasınca görüntülendi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Tepe Mahallesi'nde bir iş yerinden giysi çalındığı ihbarı üzerine çalışma başlattı.

Ekiplerin incelemesi sonucu hırsızlık şüphelisi olduğu belirlenen İngiliz uyruklu kişi yakalandı.

Üzerinde iş yerinden aldığı kıyafetlerle karakola getirilen şüphelinin, ifadesinde olay esnasında alkollü olduğunu, hırsızlık kastının bulunmadığını ve durumun yanlışlıktan kaynaklandığını savunduğu öğrenildi.

Zararı karşılanan esnafın şikayetini geri çekmesi üzerine şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Bu arada, hırsızlık, iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. Görüntüde, şüphelinin mont ve pantolunu giydikten sonra parasını ödemeden iş yerinden ayrılması yer alıyor.

Kaynak: AA
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