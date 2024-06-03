Marmaris'te mahsur kalan kedi AKUT tarafından kurtarıldı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağaçta 4 gün mahsur kalan kedi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi tarafından kurtarıldı. Armutalan Mahallesi'nde vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine gelen AKUT ekibi, merdiven ve ip teknikleri kullanarak kediyi kurtardı. Kurtarılan kedi, sokağa salındı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde ağaçta 4 gün mahsur kalan kediyi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) ekibi kurtardı.
Armutalan Mahallesi'ndeki ağaçtan 4 gündür kedi sesi geldiğini fark eden vatandaşların ihbarıyla olay yerine AKUT ekibi geldi.
Merdiven ve ip teknikleri kullanarak ağaca çıkan AKUT gönüllüsü, kediye ulaştı.
Kurtarılan kedi, sokağa salındı.???????