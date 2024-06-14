Marmaris'te Kurban Bayramı için güvenlik önlemleri alındı

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Güney Ege'nin önemli turizm merkezlerinden Marmaris'te tatilcilerin ve vatandaşların Kurban Bayramı'nı huzur ve esenlik içinde geçirmesi için gerekli tüm önemlerin alındığını söyledi.

Kaya, makamında gerçekleştirdiği asayiş bilgilendirme toplantısında, huzur ve güvenliğin sağlanması, kamu düzeninin devamı için güvenlik ve sağlık konularında tedbirlerin ve çalışmaların devam ettiğini belirtti.

Kurban Bayramı'na iki gün kala ilçeye araç girişlerinde ciddi artış yaşandığına değinen Kaya, "Bayram tatilinde misafirlerimizi en güzel şekilde ağırlamak üzerine çalışmalarımızı tamamladık. Emniyet Müdürlüğümüz 201 personel 23 ekip, Jandarma Komutanlığımız 166 personel 31 ekip, Sahil Güvenlik Komutanlığımız 143 personel ve 14 ekiple bayrama hazırız. İlçemize girişlerde ciddi anlamda araç girişinde artış var bu da esnafımız ve turizmimiz adına bizleri mutlu ediyor." dedi.

Marmaris'te güvenlik ve asayiş çalışmalarının en üst düzeyde devam ettiğini aktaran Kaya, ilçe giriş ve çıkışının yanında belirli noktalarda uygulamalar yapmaya devam edilirken ani ve şok denetimlerinde gece ve gündüz yapılacağını dile getirdi.

Kaya, kurban kesim ve satış yerlerinin hazır ve bayramı beklediklerini belirtirken, "İlçemizde tedbirlerimizi aldık. Kontrollerimiz de bayram süresince artarak devam edecek. Kurban Bayramı'mızın milletimize, insanlığa, misafirlerimize Marmarislilere hayırlı olmasını diliyorum. Güzel bir bayram bizleri bekliyor." diye konuştu.

Marmaris'in yoğun bir bayram süreci yaşayacağına vurgu yapan Kaya, motosiklet ve benzeri araç sürücülerine kask takmaları konusunda uyarıda bulundu.

Kaya, bayram tatili süresince motosikletler üzerinde kask uygulamasının da artarak devam edeceğini kaydetti.