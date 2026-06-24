Haberler

Muğla'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Muğla'da iki kamyonetin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 3 kişi yaralandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde iki kamyonetin çarpışması sonucu 1 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı.

Cengiz Gökcan yönetimindeki 48 ER 952 plakalı kamyonet ile E.K.'nin kullandığı 35 BMJ 838 plakalı kamyonet, Marmaris-Muğla kara yolunun Okluk Kavşağı'nda çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Kazada sürücü Cengiz Gökcan olay yerinde hayatını kaybederken, yolcu olarak bulunan D.Ç. ile Ü.D. ve diğer kamyonetin sürücüsü E.K. yaralandı.

Yaralılar, sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Marmaris Devlet Hastanesi ve Özel Ahu Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gökcan'ın cenazesi, işlemlerin ardından Muğla Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Sürücü E.K.'nin Marmaris İlçe Sağlık Müdürlüğünde görevli olduğu ve Muğla'dan aşı getirdiği öğrenildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
İçeriğinde neler var, nasıl uygulanacak? Süreç yasasında yeni detaylara Haberler.com ulaştı

İşte günler içinde Meclis'e gelecek yasanın detayları
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gürcistan’da sınırdışı işlemlerinde son 10 yılın rekoru kırıldı

Komşuda "Büyük Temizlik" başladı! Hedefleri bir kişi bile bırakmamak
Türkiye’nin hayalet köyüne Avrupa’dan akın akın göç başladı

Türkiye'nin hayalet köyüne dönüş! Avrupa'dan akın akın geliyorlar
Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti

Polislerin beklediği yasa, Meclis'ten geçti
İngiltere'de Starmer sonrası sürpriz senaryo: İlk müslüman başbakan göreve gelebilir

İddia gerçekleşirse, Avrupa'nın ilk Müslüman kadın başbakanı olacak
Fenerbahçe'de 2 yeni imza daha! Kampa katıldılar

İki isimle de sessiz sedasız imza atıldı! Kampa dahi katıldılar
İsrail'den ABD'ye görülmemiş tehdit: Yakın gelecekte çatışma rotasına gireriz

Herkes şaşkın! İsrail'den ABD'ye savaş tehdidi: Yakın gelecekte...
Leroy Sane'nin ismi bile ortalığı karıştırmaya yetti

İsminin anılması bile ortalığı karıştırmaya yetti