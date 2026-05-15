Marmaris'te iş yeri kurşunlama soruşturması kapsamında yakalanan 9 şüpheli tutuklandı

Muğla merkezli 3 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda, Marmaris'te bir optik mağazasının kurşunlanması ve nitelikli yağma suçuna karıştığı iddia edilen 12 şüpheliden 9'u tutuklandı. Zanlıların sahte plaka ve kiralık araç kullandıkları belirlendi.

Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı, Sarıana Mahallesi'ndeki bir optik mağazasının 29 Mart 2026'da kurşunlanması üzerine soruşturma başlattı.

Güvenlik güçlerinin teknik ve fiziki takip çalışmasında, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "nitelikli yağma", "tehdit" ve "resmi belgede sahtecilik" gibi suçlara karıştığı iddia edilen zanlıların İzmir'den kiralık araçla Marmaris'e geldikleri tespit edildi.

Şüphelilerin, yakalanmamak için kiralık araca sahte plaka taktıkları, olay sonrası PTS kayıtlarından kaçmak için güzergah üzerinde yeniden orijinal plakaya döndükleri belirlendi.

3 ilde operasyon

Muğla, İzmir ve Kayseri'de eş zamanlı operasyon düzenleyen ekipler, A.K, M.A.G, G.Ö, F.B.Ö, Y.E.Y, Ö.F.Y, C.A, M.A, R.Ç. ve M.D'yi gözaltına aldı. Şüphelileri Aydın'ın Söke ilçesine kaçırdıkları ileri sürülen B.D.G. ve K.K. de ekiplerce yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Marmaris Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen zanlılardan A.K, M.A.G, F.B.Ö, Y.E.Y, Ö.F.Y, C.A, M.A, R.Ç. ve B.D.G. tutuklandı, G.Ö, K.K. ve M.D. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
