Marmaris'te İnsan Hakları Kurulu Toplantısı yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde İnsan Hakları Kurulu Toplantısı düzenlendi.

Marmaris Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda, Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında gerçekleşen toplantıya, belediye, sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve diğer üyeler katıldı.

10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü dolayısıyla yapılan toplantıda, insan haklarının korunması ve geliştirilmesine yönelik yürütülen çalışmalar değerlendirildi, ilçede hak ve özgürlükler konusunda farkındalığın artırılmasına yönelik yapılabilecek faaliyetler de ele alındı.

Kamu hizmetlerinin sunumunda insan hakları temelli yaklaşımın güçlendirilmesi, vatandaş odaklı hizmet anlayışı ve kurumlar arası işbirliği konularında görüş alışverişinde bulunuldu.

Kaymakam Kaya, 10 Aralık Dünya İnsan Hakları Günü'nün insan onuru, adalet ve eşitliğin önemini hatırlattığını belirterek, bu alandaki çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini kaydetti.