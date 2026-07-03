Haberler

Marmaris'te restoranda İngiliz çiftin kavgası kamerada

Marmaris'te restoranda İngiliz çiftin kavgası kamerada
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde tatil yapan İngiliz bir turist, restoranda eşini itip yere düşürdü, annelerini korumaya çalışan çocuklarını da darbetmeye çalıştı. Olay cep telefonuyla kaydedilirken, taraflar şikayetçi olmadı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tatil yapan İngiliz çift, restoranda kavga etti. Erkek turistin eşi ile onu koruma çalışan çocuklarını darbettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, 1 Temmuz saat 21.00 sıralarında Marmaris'teki bir restoranda meydana geldi. Marmaris'te tatil yapan İngiltere vatandaşı erkek, henüz belirlenemeyen nedenle, bir anda yanındaki eşini iterek, yere düşürdü. Annelerini korumaya çalışan çocuklarını da darbetmeye çalışan turisti, araya giren restoran çalışanları ile diğer müşteriler sakinleştirmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayıp, olayın ardından otellerine döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu

Teklif Meclis'te! En düşük emekli aylığı belli oldu
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Boğaziçi Üniversitesi mezuniyet töreninde gerginlik! Akademisyeni böyle protesto etti

Akademisyenle fotoğraf çektirmeyi reddedince ortalık fena karıştı
Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü

Oğlunun bombalı tuzağından kurtuldu, kalp krizine yenik düştü
Icardi gece boyu yalvardı, barıştı! Son paylaşımı gündem yarattı

Gece boyu yalvardı, barıştı! Son paylaşımı gündem yarattı
Yolcu otobüsü uçuruma yuvarlandı! 40 kişi hayatını kaybetti

Uçuruma yuvarlanan yolcu otobüsü onlarca kişiye mezar oldu
425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı

425 şubesi olan ünlü tatlıcının ürününde hile çıktı
Sahadan teyit geldi: PKK, Gara Dağı'ndaki en kritik kampını boşalttı

Sahadan teyit geldi! PKK'da dikkat çeken hareketlilik
Memur zammı vekile de yaradı! En düşük maaş 310 bin lirayı geçti

Zam onlara da yaradı! Maaşlar yarım milyonu aştı