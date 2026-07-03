Marmaris'te restoranda İngiliz çiftin kavgası kamerada

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde tatil yapan İngiliz çift, restoranda kavga etti. Erkek turistin eşi ile onu koruma çalışan çocuklarını darbettiği anlar, cep telefonuyla görüntülendi.

Olay, 1 Temmuz saat 21.00 sıralarında Marmaris'teki bir restoranda meydana geldi. Marmaris'te tatil yapan İngiltere vatandaşı erkek, henüz belirlenemeyen nedenle, bir anda yanındaki eşini iterek, yere düşürdü. Annelerini korumaya çalışan çocuklarını da darbetmeye çalışan turisti, araya giren restoran çalışanları ile diğer müşteriler sakinleştirmeye çalıştı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Taraflar birbirinden şikayetçi olmayıp, olayın ardından otellerine döndü.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı