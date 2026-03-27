Haberler

Marmaris'te belediye çalışanlarına yönelik rüşvet soruşturmasında 13 kişi gözaltına alındı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde belediye çalışanlarına yönelik imar ve ruhsat işlerinde usulsüzlük iddiaları nedeniyle yürütülen soruşturma kapsamında 13 kişi gözaltına alındı. Soruşturma sürecinde rüşvet alan bir şüpheli suçüstü yakalandı.

Muğla Emniyet Müdürlüğünün yazılı açıklamasında, Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturmada, belediyede çalışan bazı kamu görevlilerinin imar ve ruhsat işlemlerinde usulsüzlük yaparak maddi menfaat sağladıklarının tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Otel, restoran, işletme ve yeni iskan işlemlerinde menfaat elde ederek çıkar amaçlı birlikte hareket ettikleri tespit edilmiş olup, bu kapsamda 26 Mart 2026'da İmar Müdürlüğünde görevli T.D. isimli şüpheli 4 bin USD rüşvet alırken suç üstü yakalanmıştır."

Soruşturma kapsamında, tespiti yapılan şüphelilere yönelik 26 Mart 2026 gecesi ikamet, iş yeri ve Marmaris Belediyesindeki ofislerinde arama yapılmış, 13 şüpheli yakalanarak gözaltına alınmış, suç unsuru delillere el konulmuştur."

Kaynak: AA / Sabri Kesen
İran, Hürmüz Boğazı'nı yeniden kapattı: Geçme girişimlerine sert karşılık verilecek

İran, bir kez daha savaştaki en büyük kozuna sarıldı

Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Tarihi maça damga vuran kare

Kim olduğunu öğrenince çok şaşıracaksınız
Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte 'ters ilişki' cinayetinde kadının savunması

Türkiye bu olayı konuşuyor: İşte "ters ilişki" cinayetinde kadının savunması
Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti

Fenerbahçe'nin genç yıldızı Türkiye'yi terk etti
Gabriel Sara Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç

Brezilya formasıyla ilk maçına çıktı! İşte sonuç
Tartışma yaratan görüntü! Kullanıcılar ikiye bölündü

Tartışma yaratan görüntü!
Süper Lig'e koşan Amedspor'a FIFA'dan şok ceza

Süper Lig'e koşan Amedspor'a şok ceza