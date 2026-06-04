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Marmaris'teki göçmen kaçakçılığı operasyonunda yakalanan 7 şüpheli tutuklandı

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Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 şüpheli tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, göçmen kaçakçılığı yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan yabancı uyruklu 7 şüpheli tutuklandı.

Marmaris Göçmen Kaçakçılığı Büro Amirliği ve Güney Ege Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında düzenlenen operasyonla gözaltına alınan Irak uyruklu K.A.H, İran uyruklu S.A, M.M, S.S, F.H. ile Özbekistan uyruklu gemi kaptanları M.K. ve F.K. ifade işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Zanlılar, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince "göçmen kaçakçılığı" suçundan tutuklandı.

İlçede dün eş zamanlı düzenlenen operasyonda, 22 düzensiz göçmen yakalanmış, göçmen kaçakçılığı yaptıkları öne sürülen yabancı uyruklu 7 şüpheli yakalanmıştı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
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