Marmaris'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 3 Tutuklama
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.
Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayır Mahallesi Armella Koyu'nda yakalanan düzensiz göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddia edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik lastik botlar içerisinde operasyon düzenledi.
Operasyonda göçmen kaçakçısı oldukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.