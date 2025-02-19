Kar alarmı verildi! İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi

İstanbul'da öğrenciler tatil beklerken, validen açıklama geldi
Narin cinayetinde savcılıktan Salim Güran'la ilgili dikkat çeken karar

Narin Güran cinayetinde çarpıcı karar! Amcayla ilgili detay bomba
Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih

Yastık altındakileri çıkarın! İşte altının zirve yapacağı tarih
Rusya'dan Arabistan'daki zirveye damga vuran rest: Asla izin vermeyeceğiz

Rusya, zirvede ABD'ye resti çekti: Asla izin vermeyeceğiz

Marmaris'te Göçmen Kaçakçılarına Operasyon: 3 Tutuklama

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda 4 göçmen kaçakçısı gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 3 göçmen kaçakçısı tutuklandı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayır Mahallesi Armella Koyu'nda yakalanan düzensiz göçmenlerin kaçak geçişlerini organize ettikleri iddia edilen 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik lastik botlar içerisinde operasyon düzenledi.

Operasyonda göçmen kaçakçısı oldukları öne sürülen 4 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
img

Dev derbi öncesinde şampiyonluk oranları değişti
img

Asgari ücret sıralamasında Türkiye'nin Avrupa'daki yeri belli oldu
img

MHP'li Celal Adan, AK Partili vekile ateş püskürdü: Terbiyeli ol
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Halkı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket

Vatandaşı böyle zehirliyorlar! Dönerciden mide bulandıran hareket
Çete üyelerinden bir tanesi Türk çıktı: Yıllardır komadaki Schumacher'in ailesine şantaj yaptılar

Yıllardır komadaki Schumacher'e yaptıkları vicdanları sızlattı
Türkiye'den 2 takım var: Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular

Dünyanın en iyi 10 taraftar grubunu duyurdular
SGK: 2008 öncesi sigorta girişi olan çalışanlara 14 bin 469 lira maaş bağlanacak

14 bin 469 lira maaş bağlanacak
TikTok fenomeni Gizem Özmen, trafik kazasında hayatını kaybetti

TikTok fenomeni feci kazada can verdi
CHP'nin adaylık formunda dikkat çeken detay! Resmen İmamoğlu'na göre hazırlanmış

Yavaş'a "İyi ki ön seçime girmemişim" dedirtecek adaylık formu

Son Dakika Haberleri

title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.