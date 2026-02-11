Haberler

Marmaris'te fuhuş operasyonu: 4 şüpheli tutuklandı; 7 kadın kurtarıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yurt dışından iş bulma vaadiyle kandırılan kadınlara zorla fuhuş yaptırdığı iddia edilen 4 kişi gözaltına alındı. Operasyon sonucunda 7 kadın kurtarıldı ve şüpheliler tutuklandı.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, yurt dışından iş bulma vaadiyle kandırıp getirdikleri kadınlara zorla fuhuş yaptırdıkları ileri sürülen 4 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alınırken, fuhşa zorlandıkları belirlenen 7 kadın kurtarıldı. Şüpheliler sevk edildikleri adliyede tutuklanırken, kurtarılan kadınlar ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Muğla İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Ahlak Büro Amirliği ekipleri, istihbarat çalışmasıyla Marmaris ilçesinde yabancı uyruklu kadınlara zorla fuhuş yaptırıldığı bilgisine ulaştı. Marmaris Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan alınan izinle şüphelilere yönelik 4 ay önce teknik ve fiziki takip başlatıldı. Polis, fuhuş şebekesinin yurt dışından yüksek maaşla iş vaadiyle kandırıp, iletişime geçtikleri kadınları ilçeye getirdikleri belirledi. Şebeke yöneticilerinin ev, apart ve otellere yerleştirdikleri kadınları, 'Çok para kazanıp, zengin olacaksınız' diyerek, fuhşa zorladıkları belirlendi. Kadınların çıplak fotoğrafları çekilirken, ayrılmak istemeleri halinde fotoğrafları ailelerine göndermekle tehdit edildikleri öğrenildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, delillerin toplanmasının ardından dün sabah saatlerinde operasyon için harekete geçti. 5 farklı adrese 10 ekip ve 50 personelin katılımıyla düzenlenen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı. Fuhuş çetesinden kurtarılan 7 kadın ise ülkelerine gönderilmek üzere Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

