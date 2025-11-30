Haberler

Marmaris'te Fırtına Sonrası Tekne Kurtarma Çalışmaları Başlatıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde etkili olan şiddetli yağış ve fırtına nedeniyle karaya vuran yelkenli teknelerin kurtarılması için çalışma başlatıldı. Yetkililer, tekne sahiplerine kötü hava koşullarına karşı önlem almaları çağrısında bulundu.

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde dün etkili olan kuvvetli sağanak ve fırtına nedeniyle karaya vuran tekneler için kurtarma çalışması başlatıldı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün Muğla için önceki gün yaptığı şiddetli yağış uyarısının ardından Marmaris'te, dün sabah saatlerinde sağanak etkili oldu. Etkisini arttırarak devam eden sağanak nedeniyle bazı bölgelerde su birikintileri oluşurken, kuvvetli rüzgar nedeniyle bağlı bulunduğu tonozdan kopan 'San Marino' ve 'Mila 5' isimli yelkenli tekneler, karaya vurdu. Teknelerde hasar oluştuğu belirtildi. Özellikle Uzunyalı sahil şeridinde dalgaların etkisiyle kıyıya sürüklenen küçük tekneler ekipler tarafından bulundukları yerden kaldırılmaya başlandı. Kıyıya vuran yelkenli tekneler vinçler ve çekiciler yardımıyla güvenli bölgelere taşındı.

Yetkililer, benzer olayların tekrar yaşanmaması için tekne sahiplerine kötü hava koşullarına karşı ek önlem alınması çağrısında bulundu.

