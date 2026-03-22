Muğla'da "Dur" ihtarına uymayan sürücüye 246 bin lira ceza kesildi

Güncelleme:
Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik ekiplerinin dur ikazına uymayan motosiklet sürücüsüne toplam 246 bin lira ceza kesildi. Sürücü, alkolsüz ve yeterli ehliyete sahip olmasına rağmen plakasız araç kullanmaktan ve dur ihtarına uymamaktan ceza aldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde trafik ekiplerinin "dur" ihtarına uymayarak kaçan motosiklet sürücüsüne 246 bin lira ceza uygulandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri, kent merkezindeki denetimleri sırasında şüphelendikleri bir motosiklet sürücüsüne "dur" ikazında bulundu.

Ekiplerin ihtarına uymayarak kaçan sürücü, kovalamaca sonucu Çıldır Mahallesi 170. Sokak'ta yakalandı.

Yapılan kontrollerde sürücü K.A.K'nin alkolsüz ve ehliyetinin yeterli olduğu belirlendi. Ancak "dur ihtarına uymamak" ve "plakasız araç kullanmak" suçlarından sürücüye toplam 246 bin lira idari ceza kesildi.

Sürücü belgesine 1 ay süreyle el konulan kişinin motosikleti ise 2 ay trafikten men edilerek yediemin otoparkına çekildi.

Gece denetimlerinde 136 bin lira ceza

Öte yandan, Trafik Denetleme Büro Amirliği ekiplerince 23.30-01.30 saatlerinde gerçekleştirilen sabit ve seyir halindeki uygulamalarda 55 araç kontrol edildi.

Denetimlerde eksikleri tespit edilen 3 araç sürücüsüne muhtelif maddelerden toplam 136 bin lira cezai işlem uygulandı.

Bir aracın trafikten menedildiği uygulamada, 2 sürücünün alkollü araç kullanmaktan, 1 sürücünün ise plakasız araç kullanmaktan sürücü belgeleri geçici olarak iptal edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
