Marmaris'te Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı yapıldı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde Bağımlılıkla Mücadele Toplantısı düzenlendi.

Kaymakam Nurullah Kaya başkanlığında Marmaris Kaymakamlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen toplantıya, ilgili kurum müdür ve temsilcileri katıldı.

Toplantıda, ilçede bağımlılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar değerlendirildi, mevcut durum ele alındı ve kurumlar arası işbirliğinin güçlendirilmesine yönelik görüş alışverişinde bulunuldu.

Gençlerin ve çocukların bağımlılık risklerinden korunmasına yönelik önleyici faaliyetler, farkındalık çalışmaları, eğitim programları ve rehabilitasyon süreçleri üzerinde duruldu.

Kurum müdürleri, kendi sorumluluk alanlarına giren konularda yürütülen çalışmalar hakkında bilgi sunarak önerilerini paylaştı.

Kaymakam Kaya, bağımlılıkla mücadelenin kararlılık ve koordinasyon gerektiren önemli bir toplumsal mesele olduğuna vurgulayarak, tüm kurumların işbirliği içerisinde çalışmalarını sürdürmesinin önemine dikkati çekti.

Toplantı, alınan kararların değerlendirilmesi ve yapılacak çalışmaların planlanmasıyla sona erdi.