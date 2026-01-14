Haberler

Marmaris'te güçlendirme çalışması yapılan apart otelin bir bloğu çöktü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, güçlendirme çalışmaları sırasında bir apart otelin bloğu çöktü. Olayda can kaybı yaşanmazken, çöken binada arama kurtarma çalışmaları sürüyor.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde güçlendirme çalışması yapılan 5 katlı apart otelin bir bloğu çöktü.

Çıldır Mahallesi 170 Sokak'ta, depreme dayanıksız olduğu gerekçesiyle 2 bloğu bulunan bir apart otelin bir bloğunu güçlendirme çalışması başlatıldı. Bu sırada binadan sesler gelmeye başladı. Durumu fark eden çalışanların binayı boşaltmasının ardından apart otelin güçlendirme yapılan bloğu çöktü.

İhbar üzerine bölgeye, itfaiye, polis, AFAD ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Çöken binada AFAD ve itfaiye ekipleri akustik dinleme gerçekleştirdi. Çöken binada herhangi bir kişiye rastlanmadı.

Polis ve zabıta ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Apart otel sahiplerinin Marmaris Belediyesi'nden güçlendirme ruhsatı aldıkları ve güçlendirme yapmak için çalışma yürütüldüğü öğrenildi.

Binanın çökmesiyle ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
