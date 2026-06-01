Muğla'da seyir halindeyken alev alan akaryakıt tankerindeki yangın söndürüldü

Muğla'nın Marmaris ilçesinde seyir halindeyken alev alan akaryakıt yüklü tankerdeki yangın, itfaiye ve orman ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Tankerin kupa kısmı kullanılamaz hale gelirken, yangın ormanlık alana sıçramadan kontrol altına alındı.

Muğla-Marmaris kara yolu Çamlı Mahallesi Gelibolu Köprüsü mevkisinde seyir halinde olan B.U. idaresindeki 48 ALG 165 plakalı akaryakıt yüklü tankerin kupa kısmında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Yangını fark eden sürücü, tankeri emniyet şeridine çekerek araçtan uzaklaştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye itfaiye, polis, jandarma ve Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri sevk edildi.

Bu sırada bölgede çalışma yürüten Marmaris Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri ile Marmaris Belediyesi temizlik işçileri yangına ilk müdahaleyi gerçekleştirdi.

Olay yerine ulaşan Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin de desteğiyle, yangın akaryakıtın bulunduğu tanker bölümüne ve ormanlık alana sıçramadan söndürüldü.

Yangın nedeniyle tankerin kupa bölümü kullanılamaz hale geldi.

Kara yolunda aksayan ulaşım ise aracın kaldırılmasının ardından normale döndü.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
