Marmaris'te 80 Kaçak Göçmen Yakalandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durdurulan yelkenli teknede, 26'sı çocuk 80 kaçak göçmen yakalandı, 2 organizatör şüphelisi gözaltına alındı.

Sahil Güvenlik ekipleri, 10 Eylül'de saat 07.30 sıralarında Marmaris ilçesi açıklarında yelkenli tekne içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu haberini aldı. İhbar üzerine harekete geçen ekipler tarafından İtalya rotası üzerinde bulunan hareketli yelkenli teknede, 26'sı çocuk 80 kaçak göçmen yakalandı. Şüphelilerinin ifadelerinden yola çıkılarak 2 organizatör şüphelisi de gözaltına alındı. Göçmenler işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi'ne teslim edildi.

Gözaltına alınan 2 organizatör şüphelisinin işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği bildirildi.