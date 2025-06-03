Marmaris'te 5,8 Büyüklüğünde Deprem: 1 Ölü, 69 Yaralı

Marmaris'te 5,8 Büyüklüğünde Deprem: 1 Ölü, 69 Yaralı
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İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin açıklamalarda bulundu. Depremde Fethiye'de panik atak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü hayatını kaybederken, toplam 69 kişi yaralandı. Yıkım olmadığı belirtildi.

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Akdeniz'de Muğla'nın Marmaris ilçesi açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depreme ilişkin, ilk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan yerlerde yıkım olmadığını, Fethiye'de panikatak nedeniyle hastaneye kaldırılan 14 yaşındaki Afranur Günlü'nün ise müdahalelere rağmen hayatını kaybettiğini bildirdi.

Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Marmaris açıklarında meydana gelen 5,8 büyüklüğündeki depremin, çevre illerden de hissedildiğini belirtti.

Yerlikaya, depremle ilgili Muğla Valiliği koordinasyonunda, Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) ve ilgili kurumların tüm ekiplerinin saha taramalarına devam ettiğini vurgulayarak, "İlk belirlemelere göre şehir genelinde yerleşim bulunan binalarda bir yıkım söz konusu değildir. Depremde Fethiye'de panikatak nedeniyle 14 yaşındaki Afranur Günlü isimli kızımız hastaneye kaldırılmış ancak tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir." ifadelerini kullandı.

Muğla ve ilçelerinde panik ile yüksekten atlama sonucu yaralanan 69 vatandaştan 14'ünün tedavilerinin mahallinde yapıldığını aktaran Yerlikaya, şunları kaydetti:

"8 kişinin tedavileri ayakta yapılarak taburcu edilmiştir. 46 vatandaşımızın tetkik ve tedavileri acil serviste devam etmektedir. Hayatını kaybeden Afranur evladımıza Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı diliyorum. Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum. Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun."

Kaynak: AA / Semih Erdoğdu - Güncel
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