Marmaris'te 45 Milyon Liralık Yol Yatırımı Tamamlandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 kırsal mahallede 45 milyon lira maliyetle yaptırılan yol yapım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yürütülen 45 milyon liralık yol yatırımıyla ulaşım altyapısını güçlendirirken, mahalleler arası ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirdi.

Bayır ve Söğüt mahallelerini birbirine bağlayan 12 bin 750 metrelik yolda, zemin düzenleme, plentmiks temel serimi ve birinci kat sathi kaplama imalatlarını tamamladı. Orhaniye Mahallesi yolunda ise yaklaşık 2 bin metrelik kısımda zemin düzenleme çalışmaları yapılıp, 16 bin metrekare parke döşemesi ile 1150 metre yağmursuyu hattı ve ızgara imalatı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, önceliklerinin Muğla'nın her noktasında daha güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde yolculuk yapabilmesini sağlamak olduğunu kaydetti.