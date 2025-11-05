Haberler

Marmaris'te 45 Milyon Liralık Yol Yatırımı Tamamlandı

Marmaris'te 45 Milyon Liralık Yol Yatırımı Tamamlandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, 3 kırsal mahallede 45 milyon liralık yol yapım çalışmaları başarıyla tamamlandı. Bu yatırımlarla ulaşım altyapısı güçlendirildi ve mahalleler arası ulaşım daha konforlu hale getirildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, Büyükşehir Belediyesi tarafından 3 kırsal mahallede 45 milyon lira maliyetle yaptırılan yol yapım çalışmalarının tamamlandığı bildirildi.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, ilçede yürütülen 45 milyon liralık yol yatırımıyla ulaşım altyapısını güçlendirirken, mahalleler arası ulaşımı daha konforlu ve güvenli hale getirdi.

Bayır ve Söğüt mahallelerini birbirine bağlayan 12 bin 750 metrelik yolda, zemin düzenleme, plentmiks temel serimi ve birinci kat sathi kaplama imalatlarını tamamladı. Orhaniye Mahallesi yolunda ise yaklaşık 2 bin metrelik kısımda zemin düzenleme çalışmaları yapılıp, 16 bin metrekare parke döşemesi ile 1150 metre yağmursuyu hattı ve ızgara imalatı gerçekleştirildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Aras, önceliklerinin Muğla'nın her noktasında daha güvenli, konforlu ve hızlı bir şekilde yolculuk yapabilmesini sağlamak olduğunu kaydetti.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
Sındırgı 'afet bölgesi' ilan edildi

Günlerdir diken üstünde olan ilçemiz için beklenen adım atıldı
Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an!

Bunu beklemiyordu! Bakan Fidan'ın göğsünün kabardığı an
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Canlı yayında ilginç kalça sohbeti: Ece Erken inanmayıp masanın altına eğildi

Yayında ilginç kalça sohbeti: Tatmin olmayınca masanın altına eğildi
Lübnan basınından bomba iddia: Mısır, Türkiye'nin Gazze'de olmasına karşı çıktı

Türkiye ile Mısır'ın arasını açacak "Gazze" iddiası
Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir

Bomba gibi iddia: Messi Galatasaray'a imza atabilir
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bahçeli'nin İmralı çıkışına ilk yorum: Bütün taraflar dinlenmeli

Bahçeli'nin Öcalan çıkışına Cumhurbaşkanı Erdoğan kayıtsız kalamadı
Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor

Ajax, Galatasaray'ı eski Beşiktaşlı ile yıkmak istiyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'Devrim' dedi, bütün salon ayağa kalktı

Cumhurbaşkanı Erdoğan "Devrim" dedi, bütün salon ayağa kalktı
Adalet Bakanı Tunç: Selahattin Demirtaş kararı kesinleşti, mahkeme değerlendirecek

Adalet Bakanı Tunç'tan Demirtaş'ın tahliyesiyle ilgili kritik sözler
Şeriatla yönetilen ülkede Cadılar Bayramı coşkusu

Görüntüler şeriatla yönetilen ülkeden
38 kişilik Vatikan heyeti, Papa'nın ziyareti öncesi İznik'e geldi

Dünyanın gözü bu ilçemizde! Vatikan heyeti soluğu bölgede aldı
Derbi primi yatan Jhon Duran'dan flaş hareket

Derbi primini hesabında gören Duran'dan flaş hareket
Victoria's Secret modeli Alessandra Ambrosio İstanbul'da

Dünyaca ünlü model Karaköy sokaklarında ortaya çıktı
İngiltere'de İsrail'in futboldan men edilmesi için 25 bin imza toplandı

O ülkede İsrail'in futboldan men edilmesi için harekete geçildi
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.