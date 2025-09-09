Haberler

Marmaris'te 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Marmaris'te 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Muğla'nın Marmaris ilçesinde, karadan ulaşımı olmayan bir bölgede 39 düzensiz göçmen yakalandı. Sahil Güvenlik ekipleri, 16'sı çocuk 39 kişiyi tespit ederek, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Armella Koyu mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Ekipler, 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen
