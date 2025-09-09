Marmaris'te 39 Düzensiz Göçmen Yakalandı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 39 düzensiz göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan bilgiye göre, Armella Koyu mevkisinde karadan ulaşımın olmadığı bölgede düzensiz göçmenlerin olduğu bilgisi üzerine, bölgeye Sahil Güvenlik gemisi sevk edildi.

Ekipler, 16'sı çocuk 39 düzensiz göçmeni yakaladı.

Düzensiz göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.