Haberler

Muğla'da 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı

Muğla'da 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan hükümlü yakalandı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, emniyet ekiplerinin yaptığı çalışmalar sonucu yakalandı. Hükümlü, çeşitli suçlardan aranan bir kişi olarak teknik takip ile tespit edildi ve adliyeye sevk edildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde hakkında 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

Marmaris İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri "Gözcü Projesi" kapsamında aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Ekipler, bu kapsamda "Hükümlü ve tutuklunun kaçması, bilişim sistemleri, banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık" suçlarından aranan şüphelinin yakalanması için teknik takip gerçekleştirdi.

Yapılan çalışma sonucu İstanbul, İzmir, Afyonkarahisar, Sakarya ve Bursa'da 7 ayrı dosyadan 28 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü, Kemeraltı Mahallesi Ulusal Egemenlik Caddesi'nde yakalandı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hükümlü cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA " / " + Sabri Kesen -
ABD: İran'a saldırı için birçok gerekçe var

Türkiye'nin yanı başında savaşın başlaması an meselesi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu

Şimdi de Hitman oldu
Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu

Tanıyanınız oldu mu? Sahur programında Kur'an okudu
Kenan Yıldız'ın telefon duvar kağıdını görenler 'Helal olsun' diyor

Telefon duvar kağıdını görenler "Helal olsun" diyor
Davutoğlu, 'Vasiyetimdir' diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum

"Vasiyetimdir" diyerek açıkladı: Onları cenazemde istemiyorum
Yusuf Dikeç'in Hitman videosu sosyal medyada gündem oldu

Şimdi de Hitman oldu
Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor

Sıradan bir taş gibi gözüküyor, sahillerde bulan köşeyi dönüyor
Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi

Üç meslek grubuna daha yeşil pasaport müjdesi