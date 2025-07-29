Marmaris'te 22 Kaçak Göçmen ve 3 Organizör Yakalandı

MUĞLA'nın Marmaris ilçesinde, 22 kaçak göçmen ile 3 organizatör yakalandı.

Olay, 28 Temmuz günü saat 02.00 sıralarında meydana geldi. Sahil Güvenlik KOM Timi ile Marmaris İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, kara üzerinde gerçekleştirdikleri ortak operasyonda, aralarında 5 çocuğun da bulunduğu 22 kaçak göçmen ile 3 göçmen kaçakçısı şüphelisini gözaltına aldı. Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Muğla İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edilirken, 3 organizatör şüphelisinin ise işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.