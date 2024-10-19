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Marmaris'te 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi

Marmaris'te 19 Ekim Muhtarlar Günü Töreni Düzenlendi
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Muğla'nın Marmaris ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende muhtarlar, Atatürk Anıtı'na çelenk sundu. Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, muhtarların devlet ile vatandaş arasındaki önemli bağ olduğunu vurgulayarak, muhtarlarla bir araya geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 19 Ekim Muhtarlar Günü dolayısıyla tören düzenlendi.

Atatürk Meydanı'nda düzenlenen törende, muhtarlar tarafından Atatürk Anıtı'na çelenk sunulmasının ardından saygı duruşunda bulunuldu ve İstiklal Marşı okundu.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya da Siteler Mahallesi'ndeki bir otelde muhtarlarla bir araya geldi.

Kamu kurum müdürlerinin de katıldığı programda konuşan Kaya, bu önemli göreve seçilerek gelen muhtarların vatandaşla devlet arasındaki en önemli kişi olduklarını vurguladı.

Muhtarların talep ve sorunlarını da dinleyen Kaya, önümüzdeki günlerde tüm muhtarlarla kurum müdürlerinin de katılacağı toplantı düzenleyeceklerini bildirdi.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel

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