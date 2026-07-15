Marmaris'te 15 Temmuz kortej ve yürüyüşü

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe teşebbüsü sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a suikast girişiminde bulunulan Muğla'nın Marmaris ilçesinde, milli birlik korteji ve yürüyüşü gerçekleştirildi.

Darbe girişimi sırasında Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konakladığı Siteler Mahallesi'ndeki otelin önünden başlayan araç korteji, Atatürk Caddesi boyunca devam etti.

Kortejin ardından ellerinde Türk bayraklarıyla caddede bir araya gelen vatandaşlar, mehter takımı eşliğinde marşlar söyleyerek Atatürk Meydanı'na kadar yürüdü. İlçede bulunan yerli ve yabancı turistler de kortej ile yürüyüşü ilgiyle takip etti.

Güney Deniz Saha Komutanlığı Askeri Bandosu mini konser verdi.

Atatürk Meydanı'nda, darbe girişimi gecesi ve sonrasında çekilen fotoğraflardan oluşan sergiyi gezen vatandaşlar, saygı duruşunda bulunup İstiklal Marşı'nı okudu. Program, Kur'an-ı Kerim tilaveti ve şehitler için edilen dualarla devam etti.

Muğla Valiliği ile Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinesinde düzenlenen etkinliğe, Muğla Valisi İdris Akbıyık, Güney Deniz Saha Komutanı Koramiral Rafet Oktar, yargı mensupları, siyasi parti temsilcileri ve kurum müdürleri katıldı.

Anma programında, darbe girişimi sırasında şehit düşen polis memuru Nedip Cengiz Eker'in babası Nihat Eker de yer aldı.