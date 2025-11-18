Marmaris Kaymakamı Kaya, Orman İşletme Müdürlüğünü Ziyaret Etti

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Orman İşletme Müdürlüğünü ziyaret etti.

İlçe Orman İşletme Müdürü Gökhan Şahin'den müdürlük çalışmaları hakkında bilgi alan Kaya, personelle görüşerek ormancılık faaliyetleri, yangınla mücadele hazırlıkları ve sahadaki güncel durum üzerine değerlendirmelerde bulundu.

Ziyarette, 11 Kasım Milli Ağaçlandırma Günü kapsamında gerçekleştirilen etkinlikler de değerlendirildi.

Kaya, yaptığı açıklamada, "Yeşil Vatan" seferberliğine ilçeden yoğun destek verildiğini belirtti.

Vatandaşın ağaçlandırma çalışmalarına verdiği desteğin, doğaya olan sevgi ve çevre bilincini en iyi şekilde yansıttığını ifade eden Kaya, "Bu enerjiyle Marmaris'i daha yeşil bir ilçe yapmaya devam edeceğiz." dedi.

Ziyarette, Kaya'ya, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Berker Dongul da eşlik etti.