Marmaris'in dünyaca ünlü plajı Kızkumu ziyaretçi akınına uğruyor - Haberler

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Marmaris'in dünyaca ünlü plajı Kızkumu ziyaretçi akınına uğruyor

İhlas Haber Ajansı - Hakan Gönül - Güncel
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Marmaris'in dünyaca ünlü plajı Kızkumu ziyaretçi akınına uğruyor Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'in dünyaca ünlü plajlarına yerli ve yabancı tatilci akın ediyor.

Marmaris'in dünyaca ünlü plajı Kızkumu ziyaretçi akınına uğruyor

MUĞLA - Muğla'nın turistik ilçesi Marmaris'in dünyaca ünlü plajlarına yerli ve yabancı tatilci akın ediyor. Günün her saatinde ziyaretçiler ile dolan Kızkumu Plajı'nda gelenler hatıra fotoğrafı çektirmeden gitmiyor.

Marmaris'e 35 kilometre mesafedeki turistik Orhaniye Mahallesi'nde bulunan Kızkumu Plajı, yaz-kış ziyaretçi akınına uğruyor. Koyda deniz içinde bulunan doğal oluşumlarla meydana gelen 600 metre uzunlukta, 3,5 metre genişlikteki deniz üzerinde yürüyor hissi veren kumlu yolda ilk defa yürüyenler şaşkınlıklarını gizleyemiyor. Su üstünde yürüme hissinin heyecanına kapılan tatilciler, alıştıkça deniz üzerinde yürümesini sürdürüyor. İlk defa böyle bir şeyle karşılaştığını belirten tatilcilerden bazıları, öz çekim yaparak anı ölümsüzleştiriyor.

Bursa'dan tatile gelen bankacı Asuman Ulusoy "İlk defa denizin ortasında yürüdüm, çok heyecan verici ve güzeldi. Marmaris ve çevresi çok güzel, hatta tayinimi buraya mı istesem diye düşünmeye başladım" diyerek hayranlığını dile getirdi.

Almanya'dan ailesi ile tatile gelen Öykü Ulusoy hatıra fotoğrafları çektirdikten sonra, "Kızkumundayız ve çok beğendik burayı. Denizin üzerinde yürümek, denizin ortasına kadar yürümek harika bir duygu. Daha önce hiç böyle bir şey yapmamıştık iyi ki gelmişiz" dedi.

İhlas Haber Ajansı / Hakan Gönül - Güncel

Orhaniye Marmaris ulusoy Muğla Güncel Haberler

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