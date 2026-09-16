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Marmaris'e gelen kruvaziyerin personeli çevre temizliği yaptı

Marmaris'e gelen kruvaziyerin personeli çevre temizliği yaptı
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Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen kruvaziyerin personeli çevre temizliği gerçekleştirdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesine gelen kruvaziyerin personeli çevre temizliği gerçekleştirdi.

İlçeye demirleyen "MSC Divina" isimli kruvaziyerde görevli personel, Aktaş mevkisinde atık topladı.

Çevre farkındalığı oluşturmak amacıyla düzenlenen çalışmaya, Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri de araç ve ekipman desteği sağladı.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Koordinatörü Barış Ünlü, gazetecilere, farklı ülkelerden gelen konukların çevre temizliği yapmasının memnuniyet verici olduğunu ifade etti.

Kaynak: AA
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