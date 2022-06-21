Marmaris Belediye Başkanı'ndan orman yangına ilişkin ilk açıklama: Durumumuz parlak gözükmüyor
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Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, ilçedeki ormanlık alanda çıkan yangınla ilgili açıklamada bulundu. Başkan Oktay, en büyük olumsuzluğun rüzgarın şiddetli olmasından kaynaklandığını belirterek "Durumumuz çok da parlak gözükmüyor" dedi.
Turizm cenneti Muğla'nın Marmaris ilçesindeki Bördübet mevkiinde bulunan ormanlık alanda akşam saatlerinde yangın çıktı. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangın için hem karadan hem de havadan müdahale edilmesi için ekipler seferber edildi.
Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı helikopterlerin yanı sıra arazözler, iş makineleri ve çok sayıda orman işçisi ile müdahale ediliyor. Yangına ilk etapta 5 helikopter ile müdahale edilirken, kara ekipleri de bölgeye yönlendirildi. Havanın kararması ile birlikte alevlere müdahalenin karadan devam edeceği bilgisi edinildi.
Yangının ardından bölgeye giden Marmaris Belediye Başkanı Mehmet Oktay, yangınla ilgili son durumu kamuoyu ile paylaştı. Başkan Oktay, "Akşam saatlerinde Bördübet mevkiinde orman yangını meydana geldi. Yangına tüm ekipler havadan ve karadan müdahalede bulunuyor." dedi
En büyük olumsuzluğumuz rüzgarın oldukça şiddetli olması diyen Oktay "Tek amacımız bir an önce kontrol altına almak. Ancak rüzgardan kaynaklı durumumuz çok da parlak gözükmüyor. Gelişimeler oldukça size bilgi vermeye devam edeceğiz." ifadelerini kullandı.