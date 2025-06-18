Marmaris Belediyesi, Eğlence Yerlerindeki Olumsuzluklara Karşı Önlem Alıyor

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Marmaris Belediyesi, ilçedeki eğlence yerlerinde yaşanan olumsuz görüntülere ilişkin kararlılıkla mücadele edeceğini açıkladı. Kamu düzeni ve turizm kalitesini korumak amacıyla denetim ve yasaklar uygulanmaya devam edilecek.

Marmaris Belediyesi, ilçedeki eğlence yerleriyle ilgili son dönemde sosyal medyada paylaşılan bazı işletmelerde 'dans' adı altında sergilenen ve kamuoyunda rahatsızlık yaratan görüntülere ilişkin, "Belediye olarak bu tür olumsuzluklarla mücadele etmekte kararlıyız. Kamu düzenini, yerel değerleri ve turizm kalitesini korumak adına gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz." açıklamasını yaptı.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamada, bu tür görüntülerin, Marmaris'in turizm vizyonu ve kent kimliğiyle örtüşmediği, ilçenin saygınlığına ve kaliteli turizm hedeflerine zarar verdiği vurgulandı.

Marmaris Belediyesince de bu görüntülerden rahatsızlık duyulduğu belirtilen açıklamada, "Bu tür olayların önüne geçilmesi ve ilçemizde nitelikli ve sürdürülebilir turizmin sağlanması amacıyla ilgili tüm kamu kurumlarıyla istişare toplantıları gerçekleştirilmiş ve kapsamlı bir yol haritası belirlenmeye başlanmıştır." ifadesi kullanıldı.

Yasakların bir kez daha işletmelere hatırlatıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Emniyet birimleri ve zabıta ekipleri tarafından gerekli denetimler yapılmakta, zabıta ekiplerimiz ve kolluk kuvvetlerimiz tarafından tespit edilen ihlallerle ilgili tutanaklar tutulmakta ve yasal süreçler işletilmektedir. İşletmelerin mal ve hizmet satarken müşteriye yanıltıcı bilgi vermeleri, kaba davranmaları, fiziki müdahalede bulunmaları, genel adaba aykırı hareket etmeleri yasaktır. İş yerlerinde ateşli, meşaleli, yanıcı ve patlayıcı maddelerle ya da hayvanlı (yılan, tavşan, maymun, kuş vb.) gösteri yapılamaz. İşletmelerde personelin her türlü şov ve animasyon gösterisine izin verilmez."

Belediye zabıtasının sürekli denetim yaptığının vurgulandığı açıklamada, kurallara uymayan işletmelere ceza kesildiği, Kaymakamlıkça da kapatma kararları verildiği belirtildi.

Görevli tüm kurumların işbirliği ve koordinasyonunun büyük önem taşıdığına dikkatin çekildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Marmaris'in geleceğini korumak ve marka değerini yükseltmek hepimizin ortak sorumluluğudur. Bu süreçte tüm yetkili kurumların ve sektör paydaşlarının elini taşın altına koyması gerektiğine inanıyoruz. Belediye olarak bu tür olumsuzluklarla mücadele etmekte kararlıyız ve kamu düzenini, yerel değerleri ve turizm kalitesini korumak adına gereken tüm adımları atmaya devam edeceğiz."

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
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