Marmaris'te belediye bir yılda 126 bin ton atık topladı

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 2025 yılı boyunca 126 bin ton atık toplayarak çevre temizliğine katkıda bulundu. Ekipler, hem mesire alanları hem de plajlarda temizlik çalışmalarını sürdürdü.

Marmaris Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, 1 Ocak-31 Aralık 2025 tarihleri arasında 126 bin ton atık topladı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, temizlik ekipleri çöp toplama, temizlik ve dezenfeksiyon çalışmalarını mesire alanları, plajlar, koylar ve seyir tepeleri gibi sorumluluk alanı dışında kalan noktalarda da gerçekleştirdi.

Ekipler, 2025 yılı boyunca toplam 69 bin 239 ton evsel atığın yanı sıra, 26 bin 424 ton bahçe ve moloz atığı, 15 bin ton mobilya ve benzeri kaba atık, 4 bin ton karışık ambalaj atığı, 124 ton tekstil atığı ile 29 ton bitkisel atık yağ topladı. Yaklaşık 1 ton da cam atığı toplayan ekipler, 114 bin 817 ton atığı toplayarak bertaraf alanlarına ulaştırdı.

Ayrıca ömrünü tamamlamış 11 bin 900 lastik ise çevre mevzuatına uygun şekilde Lastik Sanayicileri Derneği (LASDER) tarafından yetkilendirilen firmalara teslim edildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, özverili çalışmalarından dolayı temizlik ekiplerine teşekkür ederek, "Daha temiz ve yaşanabilir bir Marmaris için tüm ekibimizle büyük bir özveriyle çalışıyoruz. Yaz kış demeden, her koşulda görevini layıkıyla yerine getiren personelimize ve Marmaris'i temiz tutarak bu çabaya destek olan tüm vatandaşlarımıza gönülden teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
