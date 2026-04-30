Marmaris Belediye Başkanı Ünlü ve CHP Muğla İl Başkanı Kızıl ile 8 sanığın yargılandığı davada karar

Muğla'da, 19 Mart 2025'te Ekrem İmamoğlu'nun gözaltına alınmasını protesto sırasında yaşanan olaylarla ilgili Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü ve CHP İl Başkanı Nail Kızıl'ın da aralarında bulunduğu 10 sanık hakkındaki davada karar açıklandı.

Muğla 3. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya sanık avukatları katıldı.

Yargılama sonucunda mahkeme heyeti, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçunun işlendiğine hükmetti.

Ünlü ve Kızıl ile Menteşe CHP Gençlik Kolları Başkanı Tuğçe Dur, Menteşe Belediye Meclis Üyesi Dinçer Yıldız, Bodrum CHP Gençlik Kolları Başkanı Çetin Avcı, Marmaris Belediye Meclis Üyesi İlkay Şimşek, CHP Muğla İl Yönetim Kurulu Üyesi Uzay Kocabaş ve Adnan Barut, İzel Soluk, Onur Akgül hakkında 5'er ay hapis cezası verildi.

Sanıkların sabıkasız oluşu ve yasal şartların oluşması nedeniyle hükmün açıklanması geri bırakıldı.

Muğla'da, 19 Mart 2025'te, İmamoğlu ve 86 kişinin gözaltına alınmasını protesto amacıyla CHP Muğla İl Başkanlığı önünde toplanan partililer basın açıklaması yapmış, ardından Muğla Adliyesi'ne doğru yürümüştü.

Protesto sırasında yaşanan olaylar nedeniyle 10 kişi hakkında, "kanuna aykırı toplantı ve yürüyüşlere silahsız katılarak ihtara rağmen kendiliğinden dağılmama" gerekçeleriyle dava açılmıştı.