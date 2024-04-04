Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü Göreve Başladı

Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü, görevi önceki dönem Belediye Başkanı Mehmet Oktay'dan devraldı.

Ünlü, Marmaris Adliyesi'nde mazbatasını teslim aldıktan sonra meclis üyeleriyle Camiavlu Mahallesi'ndeki Marmaris Belediyesine geldi.

Ünlü ve 31 Mart'taki yerel seçimlerde Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığına seçilen Ahmet Aras, belediye personeli ve vatandaşlarca alkışlar eşliğinde karşılandı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan devir teslim töreninde, Marmaris'in demokrasisine katkıda bulunan belediye başkan adaylarına teşekkür eden Ünlü, "Parti rozetini çıkardım. Artık rozetim Türk bayrağı rozeti. Tüm Marmaris'in belediye başkanı olmaya geldim. Marmaris'te yeni bir dönem başlatıyoruz. Büyükşehirimizle birlikte Ahmet Aras'ında desteğiyle çok güzel işler yapacağız." diye konuştu.

Aras ise hangi siyasi görüşten hangi etnik kimlikten hangi mezhep yada gruptan olursa olsun herkesin kardeş olduğunu belirterek, "Herkes dostumuzdur. Herkese eşit yaklaşacağız kimseyi geride bırakmayacağız. Marmaris'in sokaklarında Acar başkanla beraber halkımızla bütünleşeceğiz." ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından başkanlık makamında Marmaris Belediye Başkan Yardımcısı Burak Demirtaş, Ünlü'ye çiçek ve tebrik plaketi takdim ederek başarılar diledi.