Haberler

Muğla'da doluluğu yüzde 110'a ulaşan Marmaris Atatürk Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı

Muğla'da doluluğu yüzde 110'a ulaşan Marmaris Atatürk Barajı'ndan su tahliyesi yapıldı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Muğla'nın Marmaris ilçesinde, yağışların artışıyla birlikte doluluk oranı yüzde 110'a ulaşan Atatürk Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi yapılmaya başlandı. Kaymakam Nurullah Kaya, vatandaşların güvenliği için gerekli tedbirlerin alındığını açıkladı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde yağışların artmasıyla yüzde 110 doluluğa ulaşan Marmaris Atatürk Barajı'ndan kontrollü su tahliyesi yapılmaya başlandı.

Marmaris Kaymakamı Nurullah Kaya, Kocalan Deresi üzerindeki doluluk kapasitesini aşan barajda incelemede bulundu.

Baraj alanında yetkililerden bilgi alan Kaya, ön yüzü beton kaplı kaya dolgu barajın, son günlerdeki yoğun yağışlar sonrasında doluluğa ulaştığını söyledi.

Doluluk oranının yüzde 100 seviyesini aşarak yüzde 110'a ulaştığını belirten Kaya, "Yüzde 100 dolulukta 30 milyon metreküp su hacmine sahip olan barajda, taşkın önleme hacminin de dolmasıyla birlikte toplam su miktarının 36 milyon metreküpe ulaştığını öğrendik." dedi.

Kaya, yetkililer tarafından barajdan kontrollü şekilde dip savak aracılığıyla su tahliyesi yapıldığı kaydetti.

Olası risklere karşı gerekli tedbirler alındığını vurgulayan Kaya, "Vatandaşlarımızın can ve mal güvenliğinin korunması için ilgili kurumlarla koordineli şekilde çalışmalarımız aralıksız devam ediyor." ifadelerini kullandı.

Öte yandan kontrollü su verilmesi nedeniyle Çamlı Mahallesi'nde jandarma ve muhtarlık vatandaşlara uyarıda bulundu.

Kaynak: AA / Sabri Kesen - Güncel
Bagajdan çalınan 30 milyon dolar İBB rüşvet soruşturmasına uzandı

Otoparkta bagajdan çalınan 30 milyon doların sahibi tanıdık çıktı
30 milyon dolarlık soygunun kamera görüntüleri ortaya çıktı

Film sahnesi değil gerçek: Otoparktan 10 çuval parayı böyle çaldılar
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

Ekmek bıçağı ile anestezisiz ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
Samsunspor, Thomas Reis ile yollarını ayırdı

Son yenilgi bardağı taşırdı! Gece yarısı 03.30'da kovuldu
Ebru Gündeş'in Orta Doğu'da 1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı

1 saatte kazandığı ücret dudak uçuklattı
Kuraklık haritası son yağışlarla yeşile döndü

Derin bir oh çektiren harita!
Doğumda zorlanan ineğe ekmek bıçağı ile ameliyat! Görüntüler kan dondurdu

Ekmek bıçağı ile anestezisiz ameliyat! Görüntüler kan dondurdu
Yeni Adalet Bakanı Akın Gürlek, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış

Yeni bakan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı mest etti: Dersine çalışmış
Ekin Mert Daymaz'dan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama

Ünlü oyuncudan tartışma yaratan fotoğrafla ilgili açıklama